Rottofreno, auto esce di strada e abbatte il muro di recinzione di un’abitazione

Attimi di grande apprensione questa mattina a Rottofreno. Intorno a mezzogiorno, una Fiat Panda che transitava lungo via Roma, per cause da chiarire, è finita contro il muretto di recinzione di un’abitazione e lo ha abbattuto.

Il conducente, fortunatamente, non ha riportato ferite ed è uscito autonomamente dall’abitacolo. Sul posto sono intervenuti la polizia locale dell’Unione Bassa Val Trebbia e Val Luretta, la polizia provinciale e la Croce Rossa.