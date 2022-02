Dischi per smerigliatrici abbandonati a Bosco Fornace Vecchia di Podenzano

In un’area demaniale del Bosco Fornace Vecchia di Podenzano, i carabinieri forestali hanno trovato rifiuti speciali di tipo metallico.

“In particolare – spiega il sindaco Alessandro Piva, al termine del sopralluogo effettuato con i militari e i tecnici di Arpae – è stato ritrovato un numero consistente di dischi per smerigliatrici e a prima vista particelle di metallo”.

Non è ancora stato possibile definire origine, modalità e periodo in cui sono stati depositati questi materiali, anche se pare che siano lì da parecchio tempo, per cui l’area, delimitata dai carabinieri, sarà oggetto di ulteriori accertamenti per conoscere espansione e profondità della superficie interessata nonché per cercare elementi utili a trovare i responsabili.

“Abbiamo dato la nostra disponibilità a collaborare alle indagini e ai rilievi mettendo a disposizione i nostri mezzi e i nostri operatori – continua il sindaco – perché quest’area naturalistica è unica, un patrimonio della nostra comunità. In questi anni ci sono state diverse segnalazioni di abbandono di rifiuti, per lo più di origine edile, per i quali abbiamo sempre provveduto a ripulire”.

