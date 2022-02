Unione Val Trebbia Val Luretta, incidenti stradali raddoppiati nel 2021

Nel corso del 2021 gli incidenti stradali sono raddoppiati. E’ quanto emerge dal bilancio dell’attività della Polizia Locale Unione Bassa Valtrebbia – Valluretta, presentato in Comune a Rivergaro.

Gli incidenti lo scorso anno sono stati 101 di cui tre mortali e 53 con feriti.

I mezzi sequestrati per mancata copertura assicurativa sono stati 33. Gli esercizi pubblici controllati 1.054, 58 le sanzioni per rifiuti abbandonati, poi recuperati e smaltiti in modo adeguato. Nove le sanzioni elevate per mal governo di animali e mancata iscrizione all’anagrafe canina.

Alla conferenza hanno partecipato il comandante Paolo Costa, insieme alla presidente dell’Unione Patrizia Calza e sindaco di Gragnano oltre a Paola Galvani , Filippo Zangrandi, Andrea Balestrieri e Andrea Albasi, sindaci di Rottofreno, Calendasco, Gossolengo, Rivergaro.