Nuova segnaletica per il Sentiero del Tidone, grazie alla generosità dei Lions

Grazie alla generosità dei Lions di Castel San Giovanni lungo il Sentiero del Tidone è stato posizionato un nuovo pannello in piazza Mercato, a Pianello. Il pannello è più leggibile, con scritte aggiuntive, come le distanze chilometriche rispetto agli altri punti del Sentiero, i recapiti delle strutture ricettive di Pianello, dell’ospedale, indicazioni per arrivare alla più vicina stazione ferroviaria e anche i riferimenti social dell’associazione che si prende cura del Sentiero del Tidone.

“Ora – dice il presidente dell’associazione Sentiero del Tidone Daniele Razza – occorre sostituire anche altri pannelli che si trovano lungo il resto del percorso, motivo per cui facciamo appello a chiunque voglia darci una mano a farsi avanti”. Il tempo e le intemperie hanno infatti in parte rovinato la segnaletica che ciclicamente deve essere rinnovata. Il nuovo pannello sponsorizzato dai Lions riporta alcune notizie descrittive relative a Pianello, alla cui redazione ha contribuito anche la direttrice del museo archeologico di Pianello, Gloria Bolzoni. La scopertura del nuovo pannello ha dato modo al presidente dell’associazione che si prende cura del Sentiero di indicare i prossimi eventi, tra cui la ripresa del progetto di educazione ambientale che vede coinvolte le scuole del territorio, il programma di escursioni guidate che a breve verrà presentato ufficialmente in Provincia, di cui una in notturna con partenza proprio dal cartello di piazza Mercato a Pianello, e l’iniziativa Sentiero d’autore in collaborazione con i comuni e le biblioteche di Sarmato e Pianello.