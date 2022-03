Ucraini, da oggi il centro aiuti in via Taverna. “Cerchiamo un punto di stoccaggio”

Da oggi la comunità ucraina di Piacenza potrà contare sulla sede dell’ex circoscrizione 1 in via Taverna come punto di riferimento in questo momento difficile. Nel tardo pomeriggio, l’assessore ai servizi sociali Federica Sgorbati consegnerà le chiavi ai referenti del gruppo, permettendo loro di accedere a uno spazio fondamentale per confrontarsi, dialogare e organizzare attività in sostegno ai concittadini colpiti dall’invasione militare della Russia.

E’ quanto deciso ieri nel tavolo permanente riunito in Comune, insieme a Croce Rossa, Anpas, protezione civile e altri enti. Al centro dell’incontro, l’individuazione di un punto di stoccaggio per i generi di prima necessità destinati all’Ucraina: s’ipotizza anche un annuncio ai privati per trovare un magazzino. In queste ore, inoltre, si valuta come gestire la raccolta dei farmaci da inviare alla popolazione coinvolta nella guerra.

“PRONTI AD ACCOGLIERE I PROFUGHI” – L’assessore Sgorbati fa sapere che c’è un’ampia disponibilità di posti per accogliere i profughi ucraini nel nostro territorio. Per adesso, comunque, la prefettura non avrebbe comunicato nuovi arrivi.