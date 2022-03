Scardi: “Assistite 373 donne nel 2021”. Creato un centro di ascolto per cittadine ucraine

Sono 373, di cui 151 prese in carico dagli anni precedenti e 222 nello scorso anno, le donne assistite nel 2021 dal centro antiviolenza di Piacenza della associazione “La città delle donne O.d.v.”.

Quelle che sono state accolte nelle strutture protette sono state 13, più 11 minori, mentre le donne accolte in emergenza e ospitate presso strutture identificate a causa di prevenzione covid sono state 37 donne + 35 minori. Le situazioni di queste ultime 72 persone hanno trovato poi uno sbocco di ospitalità o presso la rete parentale / amicale o presso altre strutture identificate dai Servizi sociali o presso le strutture del Centro antiviolenza.

Sono i dati forniti dal Centro antiviolenza di Piacenza della associazione, accompagnati da un pensiero in occasione della festa della Donna:

“Colte da un profondo senso di impotenza davanti ai signori della guerra che agiscono il potere della violenza cancellando dialogo, parole, relazioni, seminando morti e distruzione, nella tragica certezza che il conflitto Russia-Ucraina aumenterà la probabilità di violenza sulle donne e le ragazze sia nel breve che nel medio termine, il nostro pensiero in questo 8 marzo è quindi a fianco delle donne in guerra”.

Il Centro antiviolenza Telefono rosa Piacenza ha attivato una iniziativa di ascolto dal titolo “Noi ci siamo!”: donne per le donne che mettono a disposizione la propria sede e tempo volontario per ascoltare, condividere, creare alleanza, comprendere i bisogni e provare a recare sostegno. E’ possibile chiamare al numero 0523.334833. Le Operatrici sono presenti dalle 9.30 alle 17.30 ma è sempre attiva la segreteria telefonica alla quale si può lasciare un numero di telefono di riferimento per essere richiamate al più presto e fissare un incontro.