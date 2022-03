Fiorenzuola, musica e testimonianze: concerto di solidarietà per l’Ucraina

Piazza della Collegiata a Fiorenzuola ha ospitato un concerto per la pace e in solidarietà del popolo ucraino. Si sono alternate performance musicali e testimonianze.

Benedetta Brusamonti, 18 anni, presentando lo spettacolo ha detto: “Scegliere: questo verbo oggi è un privilegio per una generazione già segnata da 2 anni di isolamento, ma oggi possiamo scegliere. E scegliamo di unirci tutti insieme per manifestare il nostro dissenso alla guerra; scegliamo di farlo in orario extra scolastico; scegliamo di farlo nella piazza della città. Scegliamo di farlo con il linguaggio della musica”.

Risuonano in piazza i versi del free style di Vato ovvero Alessandro Bartoli, accompagnato da dj Elo (Elia Rizzi) e che duetta poi con Lisa (Lisa Piccioni). Tre le performance della ballerine di ArteDanza.

Forti le testimonianze. Alexandra è una giovane ucraina: a Fiorenzuola ha raggiunto la nonna Helena. Racconta: “Il 24 febbraio mi sono svegliata per andare a scuola, ma l’invasione russa ha cambiato tutto. A scuola non ci sono più andata. Ora la mia madrepatria viene distrutta sotto i bombardamenti”.

Mykola Rotar è al terzo anno di liceo a Fiorenzuola e vive a Castell’Arquato da quando ha 4 anni. Con la bandiera ucraina tra le mani dice: “I cittadini ucraini e russi sono cresciuti insieme. Mio papà e mia nonna sono cresciuti lavorando in Russia e vivendo con i suoi cittadini”.

Affida il suo pensiero all’innocenza dei bambini, Anna Fossati, giovane scrittrice e youtuber, volontaria di Afadi (associazione familiari disabili): “Ricordo quello che mi disse un bimbo di 3 anni durante il mio tirocinio presso un asilo: l’unica guerra che si può fare è quella con i cuscini. Lasciamo che i bambini vivano e giochino”.

E’ stata Afadi (associazione familiari disabili) a gestire la raccolta delle offerte partita sabato in piazza con un banchetto e che proseguirà nei prossimi giorni (per chi vuole donare: Banca San Paolo IBAN IT68B0306909606100000064470 causale pro Ucraina).

Il presidente Gianni Finetti, attorniato dai ‘suoi’ giovani ha letto lo slogan da loro scelto e condiviso: “Ci vuole più coraggio a fare la pace, che per fare la guerra”.

Hanno portato il loro messaggio anche rappresentanti dell’amministrazione comunale che ha dato supporto logistico all’evento: il vicesindaco Paola Pizzelli, l’assessore Massimiliano Morganti e il presidente del consiglio comunale Federico Franchi.