Centro sportivo di Travo, affidata la gestione: 1,2 milioni per 10 anni

Mancano ancora gli ultimi controlli sui requisiti generali dell’associazione sportiva ma intanto il Comune di Travo ha già affidato “con riserva” la gestione del centro sportivo di via Dalla Chiesa ad Atlantide Asd, unico soggetto ad essersi presentato al bando di gara milionario gestito dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia per conto dell’amministrazione. Salvo sorprese, quindi, la gestione del centro – che comprende la piscina e la palestra ma anche i campi sportivi da tennis, calcetto, bocce e l’area circostante – passa da Gesport alla bobbiese Atlantide per i prossimi 10 anni, dal prossimo 11 aprile fino al 2032.

La concessione ha un valore complessivo di un milione e 238mila euro e l’associazione dovrà effettuare degli importanti lavori di rimodernamento dell’impianto per 90mila euro. Sarà demolita entro l’estate del 2023 l’attuale zona bar, cucina, bagni e tettoia all’ingresso del centro, con la costruzione di un nuovo locale, più accogliente anche dal punto di vista estetico, in una zona laterale nei pressi della palestra.

LEGGI L’ARTICOLO DI CHRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTA’