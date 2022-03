Un grosso masso bianco dedicato alle vittime Covid. Inamovibile, come i ricordi

Come un momento necessario, un punto fermo da cui ripartire senza dimenticare ciò che è stato ma, anzi, un monito per saper cogliere quanto di positivo può aver lasciato un’esperienza terribile come quella della pandemia di Covid-19. Ecco il senso del monumento inaugurato domenica 20 marzo a Gossolengo, in memoria delle vittime del virus: un grosso masso bianco, all’interno dei giardini di via Cooperazione, impossibile da smuovere, proprio come il ricordo di quei cittadini che da un giorno all’altro sono stati portati via in ambulanza e non sono più ritornati, neppure per un ultima carezza ai loro parenti.

Il monumento è stato donato dalla Protezione civile Piacenza Odv che è stata in prima linea a Gossolengo durante la pandemia per il sostegno alla gente in difficoltà: assieme all’amministrazione comunale ha voluto lasciare un segno tangibile di due anni difficili. L’inaugurazione ora è un segnale di ripartenza.

