Passatempo di una volta, parte a Sarmato la campagna “A che gioco giochiamo?”

Come si giocava una volta in strada o nel cortile sotto casa? E quali sono i giochi che si fanno ancora oggi, da soli o con gli amici? Parte a Sarmato la campagna “A che gioco giochiamo?” del progetto Siamo Nati per Camminare promosso da Regione, Arpae, Res, Genitori Anti-Smog, Antartide e il Comune di Sarmato: i ragazzi delle scuole del paese dovranno riscoprire giochi da strada di oggi o di una volta, sotto forma di una descrizione scritta, un disegno, una filastrocca, una canzone, video o foto. Basta che sia chiaro e si possa replicare: l’obiettivo è rivalutare la strada come luogo ideale per i giochi spontanei all’aperto, con pochi oggetti e tanta immaginazione.

C’è tempo fino al 15 aprile per inviare gli elaborati alla mail [email protected]: possono partecipare singoli studenti o intere classi seguendo le istruzioni scaricabili dal sito internet del comune di Sarmato. Li c’è anche la cartolina da compilare e da indirizzare al sindaco Claudia Ferrari, consegnandola all’ufficio sociale e scuola.

