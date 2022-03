Alessio Hu: “I clienti chiedevano la Libertà, così ho deciso di venderla”

Da qualche giorno c’è un nuovo punto di rivendita per Libertà. Si tratta del bar tabacchi di Alessio Hu, in via Rio Farnese 14/B, a Piacenza, che, dopo la chiusura dell’edicola di Stefano Bisotti in via Radini Tedeschi, ha chiesto di poter vendere il quotidiano del gruppo Editoriale Libertà. Così le copie di Libertà fanno bella mostra vicino alla cassa della tabaccheria che il ventunenne Alessio gestisce insieme al papà: “Dato che ho clienti che richiedevano il giornale ho pensato di fornirlo”- spiega.

