“Amore cercasi”. Pensionato piacentino preferisce il giornale alle App di incontri

Aaa cercasi amore. Anzi, Amore. È un pensionato di 72 anni, della campagna piacentina, distinto, dall’eloquio pacato. Un ex tecnico d’azienda che ha viaggiato fuori e dentro l’Italia, oggi un pensionato che, a un mese esatto di distanza dal 14 febbraio, giorno degli innamorati (ma non era voluto) ha compiuto un gesto da rivoluzionario: ha consegnato la sua richiesta di incontrare una donna con cui provare a costruire una vita a due a un’inserzione sul nostro quotidiano.

Un’inserzione stringata, essenziale, ma di certo effetto. “Pensionato, vedovo, conoscerebbe signora 60 anni circa”. Sembra di essere piombati in un tunnel temporale distante almeno 30 o 40 anni. Rivoluzionario, l’uomo, perchè se n’è fatto un baffo dei social, di internet, delle App di incontri, di ogni altra diavoleria 2.0. Ha scelto un giornale per lanciare il suo messaggio in bottiglia. Di suo c’è soltanto il numero di telefono. L’uomo aveva perso l’amore della sua vita, racconta al telefono, nel 2017. Una morte avvenuta tra atroci sofferenze, prolungate, che lo hanno messo a durissima prova, oltre a privarlo della persona più importante della sua vita, che lo aveva reso padre.

Lei gli aveva sussurrato, prima di andarsene: “Cercati qualcuno, dopo di me”. Una prova d’amore sublime, da parte di chi ama. Per molto tempo lui, vedovo, non ha avuto nemmeno la forza di uscire di casa.

L’ARTICOLO DI SIMONA SEGALINI SU LIBERTÀ