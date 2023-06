Trent’anni dopo su Libertà, il Piace entrato nel mito: martedì, 12 pagine speciali

A trent’anni da quell’incredibile 13 giugno 1993, la magia della prima promozione in serie A del Piacenza tutto italiano di Gigi Cagni potrà essere rivissuta nelle 12 pagine in uscita con Libertà in edicola domani mattina. Da Gigi Cagni a Gian Piero Marchetti, passando per il capitano Totò De Vitis fino ad arrivare all’eroe della partita decisiva di Cosenza, Fulvio Simonini, tutti gli uomini del Piacenza dell’Ingegner Leonardo Garilli saranno protagonisti in un’edizione del quotidiano da non perdere. Il tutto nella giornata in cui proprio quel gruppo formidabile si riunirà a Quarto agli impianti sportivi dell’Academy Moretti: dalle 18, l’evento che celebrerà una squadra entrata nel mito e che sulle pagine di Libertà riporterà tanti piacentini a quegli anni splendidi.

