Rider in bicicletta travolto da un’auto alla rotonda della Lupa: è in condizioni serie

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 20.30 alla rotonda della Lupa, a Piacenza. Stando alle informazioni raccolte un rider in bicicletta sarebbe stato travolto da un’auto. Ancora da accertare le cause. Il fattorino, intento ad effettuare una consegna, è stato sbalzato ed è finito sull’asfalto: le sue condizioni sono serie. Il ferito, che fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita, è stato subito trasportato dal 118 all’ospedale di Piacenza. Sul posto, oltre a due volanti di polizia, gli agenti della polizia locale per ricostruire l’accaduto. Il traffico ha subito rallentamenti.

