San Bonico, ciclista travolto da un’auto lungo la statale: trasportato all’ospedale

Ciclista travolto da un’auto lungo la strada statale 654 della Val Nure, all’altezza di San Bonico. È accaduto questa mattina, martedì 12 marzo, all’altezza di San Bonico.

Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e i carabinieri per i rilievi del caso. Fortunatamente il ciclista non è in pericolo di vita, ma ha riportato diversi traumi e contusioni. L’uomo è stato quindi trasferito in ambulanza al pronto soccorso di Piacenza.