Scontro tra auto e moto sulla Statale 45: un 22enne portato in ospedale

Un incidente stradale si è verificato sulla Statale 45, all’altezza di Rivergaro, oggi, 26 marzo, intorno alle 17. Lo scontro è avvenuto tra un’auto e una moto. Ad avere la peggio il motociclista, che è stato portato in ospedale, a Piacenza. Le sue condizioni sarebbero serie, ma non correrebbe pericolo di vita. Si tratta di un 22enne, che era alla guida della due ruote, quando per cause da chiarire, è entrato in collisione con una vettura, il cui conducente è rimasto illeso. Sul posto la Pubblica Assistenza e la polizia locale.

