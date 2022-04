Posa di dossi rallentatori in via Fornari, limitazioni al traffico da lunedì

Da lunedì 4 aprile inizieranno i lavori di posa dei dossi rallentatori in via Fornari, strada che collega la nuova rotatoria di Cà del Ponte sulla Statale 45 e la frazione di San Bonico.

Per consentire l’esecuzione dell’intervento, che avrà una durata di circa 10 giorni (salvo imprevisti o avverse condizioni meteorologiche), la via sarà chiusa al traffico dalle 8 alle 18 dei giorni feriali. In tali giorni e fasce orarie sarà comunque garantita la circolazione, oltre che ad eventuali mezzi di soccorso, ai residenti nel tratto interessato.