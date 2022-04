“C’è un posto anche per te”: mille euro per i bambini del Madagascar e dell’Ucraina

Grazie alla generosità degli “ex allievi don Orione” e alla bravura degli attori del “Comic Club” mille euro andranno ai bimbi del Madagascar e a quelli ucraini. I fondi sono stati raccolti grazie alla messa in scena dello spettacolo “C’è un posto anche per te”, andato in scena a Borgonovo. La somma è stata destinata in parte a favore di una missione orionina in Madagascar e in parte per aiutare le donne e i bambini profughi del conflitto Ucraino, che l’opera Don Orione ospita nelle proprie case in Italia. Ora la raccolta fondi da destinare in beneficenza prosegue. Lo spettacolo del Comic club, tutto da ridere, verrà replicato con la speciale partecipazione del coro “Incanto Libero”, al teatro President di Piacenza, il prossimo 21 maggio. Tutti i dettagli della replica saranno resi noti tramite i canali social della compagnia teatrale valtidonese.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà