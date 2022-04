A Ponte dell’Olio mostra sulle stufe a legna di due secoli fa. Sabato l’inaugurazione

“La stufa a legna…due secoli fa” è il titolo della mostra che da sabato 9 aprile a domenica 8 maggio sarà esposta alle antiche Fornaci di Ponte dell’Olio. Ieri mattina la presentazione nella sala consiliare della Provincia di Piacenza. I promotori sono la Società operaia di mutuo soccorso di Ponte, rappresentata dal presidente Lodovico Volpari e dal tesoriere Claudio Lisetti, e l’amministrazione comunale nella persona del vicesindaco con delega a cultura e istruzione, Fabio Callegari.

L’evento ha il patrocinio della Provincia di Piacenza, Regione Emilia Romagna, Upa Federimpresa, Terrepadane, Cementirossi e Confindustria Piacenza. I locali delle Fornaci di Ponte dell’Olio ospiteranno 40 modelli rari di stufe in scala 1:3 e 1:4 messi a disposizione dal collezionista piacentino Alberto Muselli, il quale ha riunito questi piccoli “gioielli”, costruiti e utilizzati – dal 1800 al 1950 in Italia e all’estero – per presentare i modelli di stufe economiche.

Queste stufe servivano a riscaldare l’ambiente e a cuocere vivande e cibi, sfruttando la stessa energia termica. Questi manufatti aprono anche uno scenario sulle condizioni di vita tra Otto e Novecento. Per questo l’auspicio dei promotori è quello di ospitare scolaresche del paese, ma anche di tutto il territorio piacentino.

La mostra, che ha anche il supporto di Tipleco, sarà inaugurata sabato 9 aprile alle 11.45, ma avrà anche un prologo, alle 11 in sala consiliare con saluti e interventi sul tema.

