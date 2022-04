Cantina Valtidone premiata con 4 medaglie al concorso internazionale Vinistra

Il vino piacentino celebrato e premiato in Croazia al concorso internazionale di Vinistra “Il Mondo delle Malvasie”. A Poreč si è infatti tenuta la tredicesima edizione di uno dei più prestigiosi concorsi internazionali dedicati al mondo del vino.

Durante la manifestazione, Cantina Valtidone ha collezionato quattro medaglie d’argento, confermando che “la Malvasia aromatica di Candia, anche se lavorata in tipologie diverse, regala spesso dei risultati molto soddisfacenti” spiega l’azienda. La Malvasia aromatica di Candia è una varietà antichissima, coltivata nel nord Italia già a partire dal 1400, trovando il suo habitat ideale sulle colline piacentine, riuscendo – in questo modo – a raccontare perfettamente la tradizione enogastronomica di questo territorio.

Quattro i vini di Cantina Valtidone che si sono aggiudicati le medaglie d’argento. “Stiamo lavorando intensamente per una costante crescita qualitativa dei nostri prodotti – riportano soddisfatti dal consiglio di amministrazione di Cantina Valtidone –. Grazie all’impegno dei nostri soci in vigna e al lavoro prezioso in cantina del nostro enologo e di tutti i collaboratori, siamo in grado oggi di offrire prodotti che possono competere con successo nei principali concorsi internazionali.