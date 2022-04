Le storie dei cani salvati da “44 zampe” in tv nella trasmissione di Brambilla

Le volontarie dell’associazione piacentina “44 Zampe” sono finite sotto i riflettori della nota trasmissione tv “Dalla parte degli animali”. Guendalina Ciotola e Luisa Falcone sono state intervistate dalla conduttrice Michela Vittoria Brambilla.

Ciotola ai microfoni della trasmissione, molto amata dagli amici degli animali, ha raccontato la storia di Stefy, cagnolina meticcia la cui padrona, a cui era stata affidata dopo aver trascorso cinque dei suoi sei anni in canile, è purtroppo venuta a mancare.

Falcone è stata invece intervistata in qualità di volontaria della Lega nazionale per la difesa degli animali e dell’ambiente e ha raccontato ai telespettatori la storia di Cesare, cane randagio proveniente dall’Albania. Grazie ai volontari Cesare ha trovato una nuova padrona, mentre Stefy attende che qualcuno si prenda cura di lei. Chiunque sia interessato a conoscere meglio la sua storia può contattare l’associazione che ha sede lungo via Gazzotti, a Castel San Giovanni.

