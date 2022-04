Carpaneto, ruba olio esausto in un supermercato: ladro rintracciato e denunciato

Ruba un’ingente quantità di olio esausto in un supermercato di Carpaneto. Il colpevole è stato rintracciato e denunciato per rapina da parte della polizia municipale dell’Unione Valnure e Valchero. Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi.

Il ladro, per guadagnarsi la fuga, ha rischiato di investire un addetto del supermercato e danneggiato le infrastrutture. L’allarme è partito dal personale dell’esercizio commerciale in tarda mattinata. La pattuglia della polizia locale, con la descrizione del veicolo e l’ausilio delle telecamere presenti in zona, ha individuato la direzione presa dal malfattore, intercettandolo un po’ più tardi a San Polo.

L’ispezione del mezzo, successiva al fermo, ha permesso di rinvenire quanto sottratto al supermercato. Il conducente, uno giovane straniero, è stato condotto per i successivi accertamenti al comando di Vigolzone.

Nel frattempo gli agenti hanno acquisito dal supermercato le immagini dell’impianto di videosorveglianza e, insieme alle testimonianze dei presenti, hanno formalizzato l’accusa di rapina con la conseguente denuncia a piede libero.