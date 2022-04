Ziano, al posto dell’ex caserma un nuovo centro polifunzionale per famiglie

A Ziano sta per nascere un centro polifunzionale per le famiglie. La struttura sorgerà lungo via Roma, in pieno centro paese. Troverà spazio al posto dell’attuale “ex caserma” ora a sede del sindacato Cgil e dell’associazione Piccoli al centro. Questo vecchio edificio, secondo il progetto che l’amministrazione comunale si è visto finanziare con 720mila euro di fondi pubblici (Pnrr) sarà abbattuto. Al suo posto sorgerà un nuovo edificio ad un piano (terra e primo piano) che verrà adibito a centro polifunzionale per le famiglie del paese.

Il centro per le famiglie verrà costruito anche grazie ad una parte del lascito, in tutto 100mila euro, che il benefattore Pietro Vitali aveva a suo tempo destinato al Comune prima di morire. Di quel lascito, 68mila euro serviranno ad integrare il finanziamento pubblico ottenuto dal Comune di Ziano e contribuiranno, così come era nelle intenzioni del benefattore, a rendere un servizio a tutte le famiglie del paese.