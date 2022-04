Migliaia di piacentini e ultras da tutta Italia per il funerale di Davide Reboli allo stadio

Migliaia di persone hanno gremito i Distinti dello stadio Garilli per dare l’ultimo saluto a Davide Reboli, il capo degli ultras del Piacenza scomparso a causa di un malore che lo ha colpito giovedì 14 aprile.

La celebrazione funebre è stata officiata sulla pista di atletica, proprio sotto la gradinata; sulle ringhiere appesi striscioni, fiori e i vessilli di altri gruppi ultrà provenienti da tutta Italia. Tra i presenti, anche Pippo Inzaghi.

“Quando si ha una fede, quella rimane, anche si passa in mezzo a momenti di difficoltà. Da oggi con Davide un pezzo di cielo in più sarà biancorosso”, ha detto nel suo sermone don Federico Tagliaferri, che ha presieduto la funzione.

Sul feretro, sciarpe, maglie e bandiere, accanto l’intero Piacenza Calcio, mentre sul prato del Garilli non hanno mai smesso di sventolare i bandieroni biancorossi.

Al termine della messa, un lungo ed emozionante coro. Esattamente come Davide avrebbe voluto.

