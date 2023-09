Festa per il Piace e l’omaggio a Reboli. Polenghi: “Determinazione in Serie D”

Pienone di pubblico per la festa “Bianch&Russ” del Piacenza Calcio, organizzata dalla Pro Loco di Gossolengo in collaborazione con il Comune. Un sabato cominciato con l’omaggio della Curva Nord al “Garilli” a Davide Reboli, il capo ultras scomparso lo scorso anno, poi tutti in piazza Roma a Gossolengo per cena e presentazione della prima squadra. “Una bella serata di festa, che ha messo insieme alla perfezione gli obiettivi della società, tifosi, giocatori, staff tecnico e soci, abbiamo creato un connubio di anime legate al Piacenza Calcio, tutte unite per andare a vincere questo campionato” ha detto il presidente Marco Polenghi. C’è voglia di dimostrare sul campo la propria forza, ma il numero uno di via Gorra predica anche tanta umiltà: “A prescindere dal girone la Serie D è sempre piena di insidie, quindi dobbiamo essere molto attenti e concentrati senza lasciar passare messaggi fuorvianti, chiedo dunque a squadra e società la massima determinazione”.

FOTOGALLERY CLAUDIO CAVALLI