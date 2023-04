Ultras biancorossi in corteo per ricordare Davide Reboli a un anno dalla scomparsa

A un anno esatto dalla prematura morte, gli ultras del Piacenza hanno ricordato lo storico leader della Curva Nord Davide Reboli con un corteo che è partito dal Pubblico Passeggio ed è arrivato in piazza Duomo, passando per via Giordani.

Striscioni, cori, sciarpe e bandiere all’insegna dell’orgoglio biancorosso, a cui hanno partecipato più di 150 persone, che hanno chiuso la serata allo stadio, sotto il murales dedicato proprio a Davide e al fratello Marco.

Al corteo ha preso parte anche l’assessore comunale allo Sport, Mario Dadati.

