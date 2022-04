Podenzano, il Comune dona la Costituzione ai 18enni per celebrare il 25 aprile

“Dietro ogni articolo della Costituzione, voi dovete vedere giovani come voi che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa carta”. Sono parole che Piero Calamandrei, uno dei padri costituenti, aveva pronunciato ai giovani, citazione che l’amministrazione comunale di Podenzano ha inserito nel volume contenente la Costituzione donata ai 18enni in occasione del 25 aprile. Da padre di famiglia quale è, il sindaco Alessandro Piva ha lasciato loro alcune raccomandazioni, tra cui “non dimenticare mai che qualcuno ha lottato per il mondo in cui viviamo; lavorate sempre per un mondo migliore e, se necessario, lottate; ricercate sempre la verità; non lasciatevi rubare le vostre ricchezze: il sorriso e la speranza”. Ricchezze difficili da custodire soprattutto nel periodo più buio del Covid, che li ha messi alla prova, ma non sopraffatti. Lo ha dimostrato la 18enne Letizia Boeri, in un suo scritto che Piva ha letto per lei non potendo essere presente. “E’ terribile, ma è tutto momentaneo – scriveva nel primo lockdown 2020 -. Mi piace vederla così, la difficoltà attuale. Le giornate passano piano, nonostante ognuno faccia il suo meglio per dare colore alla monotonia che trangugia ogni briciolo di brio. La creatività è il segreto del pensiero forte”.

