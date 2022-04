Testimonianze e storie: tanta partecipazione a Castello per “Libertà nei paesi”

Castel San Giovanni ha risposto “presente”. Dopo la prima tappa il mese scorso a Vigolzone, questa mattina sotto i portici del palazzo comunale di piazza XX Settembre, a partecipare a “Libertà nei paesi” si sono presentati in tanti. Semplici cittadini, amministratori, rappresentanti di associazioni, giovani e meno giovani hanno raccolto l’invito di Editoriale Libertà e hanno sostato per qualche momento nella postazione allestita nella piazza centrale della città.

Tutti hanno risposto volentieri alle domande dei giornalisti di Libertà, Telelibertà e Liberta.it. Dalle parole degli intervistati è uscito uno spaccato di Castel San Giovanni, città fatta di un tessuto sociale forte e ben strutturato ma anche una città che deve fare i conti con i mille problemi che l’essere un grosso centro di provincia comporta. Da tutti è emersa la necessità, in alcuni casi il bisogno, di informarsi e di avere strumenti affidabili tramite cui leggere la realtà, anche quella locale. Un bisogno che Editoriale Libertà cerca di soddisfare ogni giorno, mettendoci l’impegno di decine di giornalisti che tentano con serietà e passione di raccontare la quotidianità, anche tramite iniziative come quella tenutasi questa mattina a Castello.

L’iniziativa “Libertà nei paesi” proseguirà in altri comuni della nostra provincia. Un ampio resoconto sull’appuntamento di questa mattina sarà pubblicato domani in edicola su Libertà, mentre uno speciale, curato da Marcello Tassi, Marco Vincenti e Francesca Gruppi, andrà in onda su Telelibertà (canale 76) giovedì prossimo alle 20.45.