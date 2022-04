Dalla Regione un team sanitario per i piccoli pazienti ucraini in fuga dalla guerra

Un team di professionisti della sanità emiliano-romagnola sta per partire alla volta di Rzeszow, in Polonia, dove dal 29 aprile all’8 maggio sarà di supporto alle attività di evacuazione medicalizzata di bambini e ragazzi ucraini scappati dalla guerra e bisognosi di cure mediche. Il team, inoltre, valuterà chi ha bisogno di un trasferimento in Italia e organizzerà il trasporto.

La Regione Emilia-Romagna dà ancora una volta il suo contributo all’emergenza in Ucraina rispondendo a una richiesta del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Il team sanitario organizzerà il triage e il successivo trasferimento di profughi con necessità di ricovero che avverrà inizialmente presso il Policlinico Sant’Orsola e coinvolgerà poi le altre strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna in base alle specifiche patologie dei pazienti e alla disponibilità dei posti letto. Particolare attenzione verrà posta ai piccoli pazienti oncologici e alle vittime di esplosioni. La task force sarà, inoltre, in costante contatto con i medici del Policlinico per confrontarsi sulle diagnosi e sulle necessità cliniche e terapeutiche.

Ad operare sul campo sono Davide Scaccaglia, infermiere dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, Ilaria Corsini, pediatra d’urgenza, e Giovanni Volpe, anestesista rianimatore, entrambi dell’IRCCS Policlinico di Sant’Orsola di Bologna.