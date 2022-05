Ponte dell’Olio torna a celebrare la pancetta con la fiera tra le vie del borgo

Ponte dell’Olio celebra una delle sue eccellenze enogastronomiche, la pancetta piacentina dop, con la fiera che torna dopo due anni di stop a causa della pandemia.

In mattinata, inaugurazione con le autorità (in testa il sindaco Alessandro Chiesa) sulle note del corpo bandistico pontolliese, che ha tenuto poi un primo concerto in piazza 1 maggio.

Proprio la piazza ospita i banchi dedicati all’enogastronomia, mentre via Veneto è dedicata agli altri ambulanti. Anche i negozi rimarranno aperti.

Nel pomeriggio visita culturale lungo il centro alla scoperta della storia del paese e dell’enogastronomia locale, con partenza dalla chiesa di San Rocco.

Unico neo, tempo variabile a parte, la ridotta presenza di bancarelle: delle 60 attese ne era presente circa la metà.

