Al via i lavori per un nuovo campo per il calcio a 9. E’ accanto allo stadio Garilli

Un campo in erba sintetica per il calcio a 9. Lo realizza il Piacenza Calcio 1919 negli spazi antistanti lo stadio “Leonardo Garilli” di Piacenza. I lavori sono iniziati in questi giorni. “La società ha voluto realizzare questa nuova struttura – si legge nella nota – per garantire ai suoi tesserati più giovani una migliore crescita”. I lavori saranno realizzati da Italgreen e termineranno prima dell’inizio della prossima stagione

