L’ospedale di Piacenza dona strumenti e attrezzature ad un nosocomio ucraino

L’ospedale di Piacenza ha donato un letto ginecologico, un aspiratore chirurgico e un monitor fetale al nosocomio ucraino di Hlyboka, regione di ńĆernivci, un’area vicina al confine con la Romania.

Del recupero del materiale se ne √® occupato Matteo Franzosi dell’ingegneria clinica dell’Ausl di Piacenza, mentre √® stata Liljia Senkevich, ostetrica ucraina, a essersi attivata per ricevere il tutto. “La zona di Hlyboka – ha spiegato – per ora √® abbastanza tranquilla, ma i problemi sono i profughi, gli sfollati. Il nostro ospedale avrebbe bisogno di almeno tre postazioni per il parto, ma al momento non ne possiamo garantire nemmeno una. Questa donazione, quindi, √® davvero preziosa per noi‚ÄĚ.