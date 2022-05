Intervento dei vigili del fuoco in via XX Settembre a Piacenza, nella mattinata di sabato 7 maggio, per alcuni calcinacci caduti da un cornicione. Fortunatamente, nonostante fosse giorno di mercato, non si sono registrati feriti. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale cittadina.

