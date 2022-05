Giardini di Borgonovo. “Bustine di droga nell’albero, non se ne può più”

Schiamazzi e litigi fino a tarda sera e poi strani andirivieni di persone. La segnalazione arriva da alcuni residenti le cui case si affacciano sui giardini di via don Gnocchi a Borgonovo. Altre segnalazioni arrivano invece dall’ex convento dei frati, dove gruppi di ragazzi, entrano scavalcando il muro.

“Io stessa – racconta una residente d via don Gnocchi – settimane fa ho trovato nel tronco dell’albero di nocciole tre bustine contenenti tre differenti sostanze che ho subito consegnato ai carabinieri”.

Altri residenti della zona confermano la presenza di gruppi di ragazzi che a fasi alterne disturbano. “Verso sera – segnala un abitante di una palazzina costruita dirimpetto ai giardini – si ritrovano tutti insieme e poi vanno avanti fino a sera tardi a fare rumore, come se nulla fosse”.

L’altro luogo sensibile è l’ex convento dei frati, di cui un lato costeggia i giardini di via Repubblica. “Qui anni fa succedeva di tutto – dice una residente – adesso non vengono più come prima ma ogni tanto vediamo ancora ragazzi che scavalcano il muretto e vanno nell’ex convento”. Un particolare questo che anche il sindaco Monica Patelli conferma. «”Abbiamo ben presente la situazione – dice Patelli – . Il mio obiettivo è contattare la Curia per discutere della questione ma anche di riqualificare il parco giochi e l’adiacente area verde, con la speranza che ridando vita a tutta l’area si scoraggino certi comportamenti”.

