Yury è pronto a ripartire: “Verso l’Ucraina per aiutare i bambini”

“Servono cibo a lunga conservazione prodotti per l’igiene personale, pannolini e medicinali”. L’appello parte da Piacenza, passa da Castel San Giovanni e arriva fino ai piccoli orfani di Sambir, città ucraina vicina a Leopoli e al confine con la Polonia. A fine mese partirà da Piacenza un carico di aiuto per i bimbi che la guerra ha reso orfani.

Yury Stakhovskiy, ucraino residente a Castello, partirà per l’ennesimo viaggio. Da quando è scoppiato il conflitto in Ucraina non si è mai fermato. Ha continuato a portare aiuti ai suoi connazionali, prima da Castel San Giovanni poi anche dal centro aiuti messo in piedi in via Conciliazione a Piacenza dalla famiglia Dallanegra. Tra poco partirà nuovamente per portare aiuti agli orfani di una struttura protetta che si trova a Sambir.

“Ora – dice Elena Dallanegra – vogliamo aiutare questi bambini che sono letteralmente dimenticati nel nulla. Siamo già riusciti a mandare alcuni carichi grazie alla solidarietà di tante realtà che hanno risposto ai nostri appelli”.

Anche sul sito internet del comune di Castel San Giovanni il sindaco Lucia Fontana ha postato un invito ad aiutare i bimbi di Sambir. “Grazie all’iniziativa di Elena Dallanegra e al nostro concittadino Yury che organizza i viaggi – scrive Fontana sui social – sono stati recapitati viveri, vestiti e giochi per questi angeli innocenti”.

Per informazioni si può contattare direttamente Elena e Andrea Dallanegra oppure consultare la pagina Facebook del comune di Castel San Giovanni.