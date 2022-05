“Acquistai un’auto, mai consegnata. Però ho ricevuto multe per 100mila euro”

Testimone ad un processo che vede imputato un giovane per ricettazione di auto, un pensionato piacentino ha raccontato al giudice che quella macchina l’aveva comprata ma che non l’aveva mai vista. “L’acquistai nel 2014 ma non mi fu mai consegnata. Hanno poi usato i miei dati per passaggi in ztl, multe non pagate e viaggi a sbafo sull’autostrada. In questi anni mi sono arrivate centinaia di multe per un complessivo importo di 100mila euro” ha lamentato il testimone che ha poi aggiunto: “Alla fine i carabinieri hanno sequestrato quella macchina e mi hanno telefonato chiedendomi spiegazioni per tutte quelle multe e io ho risposto loro che finalmente avevano trovato l’auto che tante multe mi è costata. Chi l’ha usata mi ha preso in giro per anni”.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà