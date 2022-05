Borgonovo, pensionati e bambini ripuliscono parte della ciclabile per Castello

A Borgonovo un gruppo di volenterosi, tra cui anche diversi bambini, ha risposto all’appello a partecipare alla giornate ecologica per ripulire dai rifiuti la pista ciclopedonale che collega a Castel San Giovanni. I “volenterosi della ramazza” hanno raccolto di tutto: plastica e vetro, tappi, mozziconi di sigarette e cartacce a non finire. Tutto è finito in discarica. L’evento è stato promosso dai volontari del centro pensionati insieme all’amministrazione comunale. Prossimo evento il 4 giugno.

