Deve traslocare e lascia i mobili in una rimessa. “Non sono più riusciti a riaverli”

Un piacentino che doveva effettuare un trasloco ha lasciato i mobili in una rimessa di un uomo con molti precedenti per truffa e i suoi mobili non li ha mai più visti.

”Erano mobili con cui avevo arredato tutta la mia casa, la cucina, il soggiorno, mobili d’antiquariato elettrodomestici e strumenti di uno studio dentistico da me amministrato per un valore complessivo di 20mila euro – ha raccontato l’uomo al giudice -. “Dovevo fare un trasloco; mi sono rivolto ad un conoscente che mi ha mandato da un tizio di San Giorgio (imputato in questo processo di appropriazione indebita) il quale mi ha fatto depositare i mobili in un suo ampio garage. Li ho lasciati lì per qualche mese, ma non sono mai più riuscito a recuperarli. Credo di aver effettuato circa mezzo migliaio fra telefonate o messaggi al padrone del garage. Mi diceva sempre vieni domani che te li restituisco. Ma non si è mai presentato ad un appuntamento”.

