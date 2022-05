I nonni del centro pensionati insegnano ai bambini a piantare fragole e zucchine

I nonni del centro pensionati di viale Fermi, a Borgonovo, aiutano i bimbi della scuola materna a piantare fragole e zucchine. Nello spazio verde adiacente alla materna comunale, grazie agli alpini, sono stati ricavati alcuni orti scolastici. Terminato il lavoro di braccia delle penne nere sono subentrati i volontari del centro pensionati che stanno ora insegnando ai piccoli scolari come si seminano zucchine, pomodori e fragole. “Dopo che gli alpini hanno preparato gli orti – dice Pietro Ozzola – noi come volontari del centro pensionati ci siamo messi a disposizione per seminare fagiolini, meloni, pomodori, insalata”. Le più richieste, neanche a dirlo, sono ovviamente le fragole, sempre gettonatissime tra i bambini. Terminata questa prima fase ora arriva la più difficile e cioè il mantenimento. I volontari del centro pensionati devono cioè insegnare ai bambini a prendersi cura dell’orto, innaffiare le piantine, per poi poterne raccogliere i frutti.

