Rissa all’isola ecologica di via XXIV Maggio: un uomo finisce al Pronto Soccorso

E’ di un ferito il bilancio della rissa avvenuta questo pomeriggio all’isola ecologica di via XXIV Maggio a Piacenza: ancora da chiarire i contorni della vicenda, che avrebbe visto due uomini affrontarsi a calci e pugni al culmine di un alterco. I due, dalle parole, sarebbero presto passati ai fatti: uno di loro è poi finito in Pronto Soccorso. Sul posto tre volanti della polizia per ricostruire l’accaduto.

