Basilica di San Francesco, lucernario cede durante un sopralluogo: architetto ferita

Infortunio sul lavoro questa mattina, intorno alle 11.00, alla basilica di San Francesco a Piacenza. A rimanere ferita è stata l’architetto che stava compiendo alcuni sopralluoghi presso il cantiere di restauro lungo il perimetro esterno della chiesa, dal lato di Piazzetta Plebiscito. Stando a quanto ricostruito un lucernario ha ceduto, con la donna che per evitare di precipitare si è ferita ad un braccio.

Subito è scattata la macchina dei soccorsi, con i vigili del fuoco – intervenuti con diversi mezzi tra cui un’autoscala – che sono riusciti a raggiungere l’architetto, per poi metterla in salvo e affidarla alle cure degli operatori del 118. Sul posto anche gli agenti della polizia locale. La donna è stata quindi condotta all’ospedale. Fortunatamente le sue condizioni non destano particolare preoccupazione tra i sanitari.