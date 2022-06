Festa della Repubblica, onorificenze, musica, visite guidate. Il programma

Tra celebrazioni istituzionali, musica e visite guidate, si celebra oggi, 2 giugno, la 76esima festa della Repubblica. Ecco il programma di cosa avviene in città e provincia.

CERIMONIA UFFICIALE – Alle 10 in piazza Cavalli avrà inizio la cerimonia istituzionale, con la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e il discorso del prefetto.

ONORIFICENZE – Dopo la cerimonia istituzionale, alle 12 in prefettura si svolgerà la consegna delle onorificenze dell’ordine al merito della Repubblica italiana. Sette piacentini riceveranno il titolo di Cavaliere direttamente dal prefetto Daniela Lupo: Gabriele Cremona, coordinatore infermieristico di Oncologia medica Day Hospital dell’Ausl di Piacenza, che andava a casa degli ammalati di Covid nei mesi più bui della pandemia; Cinzia Garilli, psicologa specializzata a intervenire in situazioni di emergenza; Vittoria Rossi, ingegnere, dal 2020 vice comandante dei Vigili del Fuoco di Piacenza; Giuliano Baccioli, maresciallo maggiore dell’Arma, sezione di PG della Procura della Repubblica; Alessandro Malinverni, storico d’arte, da 9 anni è conservatore del Museo Gazzola di Piacenza, Attilio Ubaldi, viceprefetto vicario e reggente del Servizio Gestione Finanziaria della Prefettura; Elisabetta Pedrielli, dal 2002 assegnata all’Ufficio Segreteria del Prefetto di Piacenza. Tante professioni, ma un unico comune denominatore: l’essersi distinti per impegno e dedizione all’interno delle istituzioni pubbliche.

Oltre alle decorazioni da cavaliere, anche una onorificenza da ufficiale della Repubblica e due medaglie d’onore alla memoria ai familiari di concittadini militari internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto nell’ultimo conflitto mondiale.

Medaglie d’onore alla memoria saranno consegnate ai familiari di Artemio Bettini, classe 1910, internato a Ragusa dal 9 settembre del 1943 al 5 giugno del 1945, e ai familiari di Enrico Giacobbi, classe 1917, internato a Polotsk, Smorgonie Gruppe, Schwerin, Lubecca dal 16 novembre del 1943 all’8 maggio del 1945.

IL PROGRAMMA DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA

CONCERTO – Il teatro comunale di Pianello ospita un concerto in occasione della festa della Repubblica. Alle 21 andrà in scena Cinema Amore Mio a cura dell’Orchestra Luigi Cremona di Agazzano. Dirige Carlo Pisani. I circa trenta orchestrali si cimenteranno nelle colonne sonore di celebri film che hanno fatto la storia del cinema. L’ingresso sarà libero e aperto a tutti. Ci sarà un omaggio all’Italia con l’Inno di Mameli.

VISITE GUIDATE – Oggi sarà visitabile la sede della Prefettura – palazzo Scotti di Vigoleno in via San Giovanni – tra i più monumentali della città. Le visite guidate a Palazzo Scotti di Vigoleno saranno condotte da Anna Coccioli Mastroviti, funzionario della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle province di Parma e Piacenza, con inizio alle ore 15.30, alle 16.15 e alle 17.

E’ prevista anche una apertura straordinaria di Palazzo Mandelli nell’omonima via, sede della Banca d’Italia. Le visite a Palazzo Mandelli, a cura di Alessandro Malinverni, conservatore del Museo Gazzola di Piacenza, si terranno alle ore 16.15, alle 17 e alle 17.45.

Prenotazione obbligatoria (email: [email protected]), all’ingresso richiesta l’esibizione di un documento d’identità e di indossare la mascherina FFP2.

Info: tel. 3346905556 (orario: 10 – 13 e 15 – 18).

TOUR DELLA CITTA’ – Giovedì 2 giugno, dalle 15 alle 16, è in calendario l’itinerario alla scoperta del cuore della città, con ritrovo presso lo Iat di Piazza Cavalli – all’ingresso di Palazzo Gotico – per una camminata di un’ora dedicata a “Le bellezze di Piacenza”, seguita, tra le 16 e le 17.30, da una visita al Municipale e alla ex chiesa dei Teatini. La stessa proposta si replicherà venerdì 3, dalle 11 alle 12 per la visita guidata in centro storico, con possibilità di scoprire la bellezza del Teatro Municipale e della sala dei Teatini tra le 15 e le 16.30.

MUSEI APERTI – A Piacenza i Musei Civici di Palazzo Farnese saranno aperti al pubblico dalle 10 alle 19, mentre il Museo di Storia Naturale accoglierà i visitatori dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

A Bobbio i musei saranno aperti, con aperture straordinarie del museo dell’Abbazia e del museo collezione Mazzolini. Gli orari sono dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00, con ultimo ingresso alle 16.30.

MARCIA A GROPPARELLO – Seconda edizione della marcia della pubblica assistenza Val Vezzeno, con quattro percorsi identificati dai colori corrispondenti ai codici di uscita durante le emergenze in ambulanza. Il “codice verde” dedicato a famiglie con bambini e passeggini sarà lungo due chilometri; il “codice giallo” di cinque chilometri, incentrato sulle peculiarità del capoluogo gropparellese; infine, il “codice rosso” di dodici chilometri e il “codice blu” di diciotto che dalle gole del castello di Gropparello saliranno fino ai Bersani, il borgo delle fiabe, per poi dividersi tra i sentieri, i torrenti e i boschi che caratterizzano le colline del comune. Il ricavato sarà devoluto interamente alla Pubblica.