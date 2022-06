Carpaneto, fa il “giro” dei bar e si mette al volante ubriaco: automobilista denunciato

Si avvicina l’estate e la polizia locale Valnure e Valchero intensifica i controlli stradali finalizzati alla prevenzione e alla repressione delle condotte alla guida pericolose.

In particolare, durante l’ultima settimana sono stati effettuati numerosi controlli lungo le principali correnti di traffico del territorio dell’Unione, rilevando diverse violazioni, tra cui l’utilizzo del telefonino alla guida e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.

NON SI FERMANO ALL’ALT – Durante questi controlli due conducenti – alla guida rispettivamente di una moto e di un’auto – non si sono fermati all’alt intimato dagli agenti della polizia locale, il primo nel territorio di Gropparello e il secondo nel territorio di Podenzano. In entrambi i casi i veicoli sono stati raggiunti: erano sprovvisti della copertura assicurativa obbligatoria. La moto viaggiava inoltre senza targa. In entrambi i casi sono stati elevati i verbali conseguenti, mentre i veicoli sono stati posti sotto sequestro.

UBRIACO AL VOLANTE – Sempre nei giorni scorsi la segnalazione di un cittadino ha permesso di individuare un uomo ubriaco al volante della propria auto in pieno giorno. La pattuglia, ricevuta la segnalazione, si è messa alla ricerca del veicolo descritto seguendo le indicazioni del coscienzioso cittadino. L’automobilista ubriaco è stato individuato poco dopo a Carpaneto, all’uscita dell’ennesimo bar. Una volta intimato l’alt al conducente, gli agenti della polizia locale lo hanno sottoposto all’alcoltest che ha dato esito positivo, con un valore tre volte sopra il limite. Il conducente è stato quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza e il veicolo sequestrato ai fini della confisca.

SEGNALATO PER DROGA – Proseguono anche i controlli serali nei luoghi di aggregazione dei giovani: in questo caso gli agenti hanno provveduto al sequestro di un piccolo quantitativo di sostanza stupefacente in possesso di un giovane di Carpaneto. La modesta quantità, ritenuta per uso personale, ha portato alla segnalazione del giovane alla prefettura di Piacenza.

Altri giovani sono stati controllati anche nei territori di Vigolzone e San Giorgio, facendo seguito alle segnalazioni pervenute da cittadini su situazioni di disagio.