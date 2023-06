Distintivo, pettorina e cane antidroga: studenti della Val Nure agenti per un giorno

Sono stati agenti di polizia locale per un giorno affiancati dal cane antidroga Ultimo. Alcuni studenti delle terze medie degli istituti di San Giorgio, Podenzano e Vigolzone, muniti di distintivo e pettorina, hanno affiancato la polizia locale dell’Unione Valnure Valchero nei controlli del territorio. Gli stessi ragazzi hanno presentato l’attività svolta ai loro compagni nel salone d’onore del Comune di San Giorgio, raccontando l’esperienza con la polizia locale e la K9 Unit, l’unità cinofila dell’agenzia di formazione e sicurezza Has Security Swiss.

L’esperienza è stata l’apice del progetto “Cinofilo per un giorno” proposto dalla polizia locale nelle scuole per rafforzare e diffondere nei giovani il concetto di legalità

“L’interazione tra i ragazzi e il cane antidroga non ha come obiettivo la ricerca di studenti specifici o l’accusa diretta – spiegano gli agenti -, ma la partecipazione attiva nello svolgimento di esercizi e nell’interpretazione del “linguaggio” di Ultimo che si è rivelata un’efficace strategia educativa utilizzata per sensibilizzarli sui pericoli dell’uso di droghe e promuovere uno stile di vita sano e senza sostanze”.

L’ARTICOLO DI NADIA PLUCANI SU LIBERTA’