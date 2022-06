Cassonetti rovesciati: vandali in viale Dante. Nel mirino anche i contenitori Caritas

Vandali in azione fra viale Dante e via Grandi. Sono stati infatti rovesciati alcuni cassonetti della spazzatura riempiendo l’incrocio con rifiuti di vario genere. E’ accaduto nella notte fra mercoledì e giovedì. “Gli operatori ecologici hanno lavorato fino alle 9 del mattino per ripulire la strada – riferisce un commerciante di viale Dante – i vandali hanno preso di mira non solo i cassonetti per la raccolta dell’immondizia, ma anche quelli destinati agli abiti usati per i poveri”.

