Borgonovo, tempesta di vento all’ex-Andreoli: devastati tavoli, sedie e i gazebo

“Qualcuno ci aiuti a ricomperare il gazebo, i nostri anziani ne hanno bisogno”. L’appello arriva dalle residenze Gardenia e Melograno, nell’ex Istituto Andreoli, il cui giardino interno l’altra sera è stato devastato da un’improvvisa tempesta di vento.

“È successo in pochissimi secondi” raccontano gli operatori. Dalle finestre che si affacciano sul giardino interno gli operatori ad un certo punto hanno visto sollevarsi sedie, tavoli e i gazebo sotto cui i parenti si siedono per incontrare gli anziani che risiedono nei reparti della casa protetta.

“I gazebo sono fissati al suolo con chiodi lunghi quaranta centimetri e tondi di ferro pesanti da quindici a venti chili. Non capiamo proprio come sia potuta accadere una cosa simile. I gazebo li abbiamo fissati nuovamente, ma uno si è talmente piegato che lo dovremo cambiare. Per questo facciamo appello al buon cuore di chiunque abbia la possibilità di darci una mano”. Le strutture metalliche servono agli anziani per le loro attività all’aperto e anche per incontrare i loro cari durante le visite settimanali.