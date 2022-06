Incidente in mattinata a Fabbiano nel comune di Rivergaro, sulla Statale 45. Per cause da chiarire, un motociclista 28enne ha perso il controllo del mezzo ed è finito a terra. L’uomo è stato trasportato in condizioni serie all’ospedale di Parma dall’elisoccorso.

