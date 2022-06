Controlli dei Nas in un negozio per animali, sequestrati prodotti scaduti

I carabinieri del Nas di Parma, nei giorni scorsi, hanno svolto numerosi controlli nel settore della sicurezza veterinaria, rilevando alcune irregolarità e comminando sanzioni amministrative per un importo complessivo di oltre settemila euro nelle province di Piacenza, Parma e Emilia.

In provincia di Piacenza, i carabinieri del Nas di Parma hanno ispezionato una bazar, dove hanno rinvenuto e sequestrato 444 confezioni di prodotti alimentari per animali da compagnia, dal valore commerciale di circa tremila euro, risultati tutti decorsi di validità. Al legale rappresentante dell’attività è stata comminata una sanzione amministrativa di duemila euro.

In provincia di Parma, in un allevamento di bovini, sono state accertate carenze igieniche all’interno del box dei capi bovini, dovute all’eccessiva presenza di sporcizia, ed è stata rilevata l’assenza di sistemi di prevenzione e contrasto degli agenti infestanti. Il titolare dell’azienda è stato diffidato al ripristino, entro 30 giorni, di idonee condizioni igienico sanitarie.

In un’azienda agricola sono state rilevate carenze igienico sanitarie all’interno dei locali

mungitura e raccolta latte, dovute alla presenza di fitte formazioni di ragnatele e sporco diffuso. Anche in questo caso è stata emessa una diffida nei confronti del legale rappresentante dell’azienda volta al ripristino di idonee condizioni igienico sanitarie dei locali. In altri due allevamenti di bovini, i militari del Nas di Parma hanno rilevato carenze igieniche all’interno dei locali dell’allevamento, risultati bisognosi di interventi di manutenzione strutturale nonché di adeguata pulizia delle aree di transito e sosta dei capi bovini. Per entrambi gli allevamenti è stata emessa una diffida volta al ripristino di idonee condizioni igienico sanitarie e strutturali.

In provincia di Reggio Emilia è stata ispezionata una azienda agricola dove sono state sottoposte a sequestro 25 confezioni di medicinali ad uso veterinario, del valore commerciale di circa 2000 euro, detenute in giacenza senza la prevista autorizzazione ed inoltre senza giustificato motivo di impiego. I militari del Nas hanno inoltre riscontrato carenze igienico sanitarie all’interno della sala cisterna latte, risultata bisognosa di manutenzione e pulizia a causa di intense formazioni di ragnatele e di soluzioni di continuità nell’intonaco delle pareti. Al legale rappresentante della ditta è stata comminata una sanzione amministrativa di 5.166 euro ed è stata emessa una

diffida per il ripristino di idonee condizioni igienico sanitarie.

I carabinieri del Nas emiliano hanno controllato inoltre un allevamento di bovini, rilevando carenze igieniche all’interno della sala mungitura, del locale raccolta latte e degli ambienti annessi, dovute alla presenza di eccessiva formazione di ragnatele. Nei confronti del legale rappresentante dell’azienda è stata emessa una diffida per il ripristino di idonee condizioni igienico sanitarie.

