Colpo alla Rebecchi: ladri si calano dal lucernario e puntano al rame

Ladri si calano dal lucernario del negozio di ricambi per elettrodomestici “Rebecchi di via Beati, a Piacenza. “Mi hanno portato via una decina di matasse di filo di rame e ricambi” – spiega Tommaso Rebecchi, titolare del negozio. Del furto avvenuto nella notte fra mercoledì e giovedì si stanno occupando i carabinieri. I ladri dopo aver divelto una piastra il plexiglass del lucernario si sono calati all’interno ed hanno puntato soprattutto al rame.

