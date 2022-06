E’ tornato il caldo africano: ieri toccati 36°. Ozono, otto giorni di sforamenti

Non accenna a mollare la presa la morsa di caldo africano che tiene in ostaggio, con Piacenza, l’Italia e il bacino mediterraneo. Il termometro, così come rilevato da Meteo Valnure, ha raggiunto anche ieri massime eccezionali, sabato in città 36 gradi e ventiquattr’ore fa 34,5.

Sempre ieri, nelle vicinanze urbane – come Pontenure e Gragnano – il termometro è salito a 36 gradi, 6 gradi in più rispetto alle medie del periodo e minime mai al di sotto dei 20 gradi. Al caldo si aggiunge l’ozono. Sabato, ultimo giorno di rilevazione da parte della centralina di Arpae al parco di Montecucco, i microgrammi al metro cubo nella media di otto ore sono stati 146, oltre la soglia dell’obiettivo di qualità che si ferma a 120. Piacenza e il suo territorio arrivano da otto giorni di sforamenti consecutivi.